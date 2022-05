"Nicolas et moi sommes tristes de perdre une amie" : Carla Bruni effondrée par la mort de Régine

"Régine nous a quittés paisiblement ce 1er mai à 11H00", à Paris, a annoncé à l'AFP sa petite-fille, Daphné Rotcajg, dimanche 1er mai 2022. La mort de Régine a bouleversé le show business, à commencer par son ami de longue date Pierre Palmade. Les hommages n'ont pas manqué pour saluer la mémoire de celle qui était qualifiée de reine de la nuit, ayant côtoyé toutes les stars pendant des décennies. Même Carla Bruni a réagi.

C'est sur son compte Instagram que la chanteuse et ancienne première dame a pris la parole, en légende d'un diaporama de photos de Régine. Elle écrit : "Quelle vie tu as eu Régine... Quelle vie pleine à ras-bord de joies et de peines, de fêtes et de solitudes, de drames et de plaisirs. Quelle belle amie tu étais Régine : fidèle et généreuse et puis sans condition. Nicolas et moi sommes tristes de perdre une amie. Et tes nuits furent plus belles que tes jours. Repose en paix." Un joli hommage de celle que l'on imagine pas forcément se déhancher aux sons de La Grande Zoa ou Je survivrai, deux des plus grands tubes de Régine. Sans doute a-t-elle appris à la connaître par son mari Nicolas Sarkozy qui, lui, avait avec Régine une relation d'amitié de longue durée !