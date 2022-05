Mort de Régine : une vie de fête, entourée des plus grandes stars, en 50 photos

Les soirées parisiennes perdent l'une de leurs plus belles paillettes. Régina Zylberberg, plus connue sous le nom de Régine, est morte le dimanche 1er mai 2022 à l'âge de 92 ans, comme l'a annoncé sa petite-fille, Daphné Rotcage, à l'AFP. "La reine de la nuit s'en va : fermeture pour cause de longue et grande carrière, écrit son inséparable ami Pierre Palmade dans un communiqué officiel rédigé à la demande de la famille. Partie avec sa boule à facettes et sa gouaille chaude et rassurante, elle avait fait danser pendant plus de 30 ans dans ses boîtes de nuit les stars du monde entier."

Il est vrai que chacun garde en tête une certaine idée de la fièvre du samedi soir en pensant à elle... une fièvre de tous les soirs, à vrai dire. En France comme à l'étranger, Régine régnait en maître sur le monde de la nuit. Elle avait été propriétaire de 22 discothèques portant son nom, disposées à travers le globe. A Paris, mythique Chez Régine situé près des Champs-Elysées, bien sûr, mais aussi à New York, Miami, Monte-Carlo, Rio de Janeiro, Marbella, Genève, Montréal ou Düsseldorf. Les plus grands s'étaient joints à elle pour trinquer, danser, profiter de la vie, comme vous pouvez le voir dans notre diaporama.

"Son prénom est devenu ainsi l'emblème des nuits folles jusqu'au petit matin, elle-même dansant sur la piste jusqu'à la fermeture", indique le texte de Pierre Palmade. Née le 26 décembre 1929 à Anderlecht, en Belgique, Régine avait toutefois plus d'une corde à son arc. Chanteuse, elle avait interprété les mots de Serge Gainsbourg dans Les petits papiers, ou encore ceux de Frédéric Botton, de Françoise Sagan Barbara, Renaud et Marc Lavoine. Au cinéma, elle figurait au générique d'une dizaine de films, comme Jeu de massacres d'Alain Jessua, Les ripoux de Claude Zidi ou Robert et Robert de Claude Lelouch. "Ma plus grande joie serait qu'on écoute encore mes chansons dans cinquante ans", confiait-elle à l'AFP en 2020. Il n'y a plus qu'à lancer les tourne-disques à n'en plus finir... jusqu'au bout de la nuit.