Carla Bruni et Nicolas Sarkozy : ce célèbre chanteur qu'ils ont sauvé d'un (énorme) chagrin d'amour

C'est tout simplement l'un des plus grands guitaristes de l'histoire du rock français. Louis Bertignac, idole de toute une génération grâce au groupe Téléphone, sort son autobiographie ce jeudi, Jolie Petite Histoire. Un livre intime, dans lequel il revient sur sa longue histoire avec Carla Bruni : d'abord amants, pendant plusieurs années alors qu'ils étaient très jeunes, puis amis et collaborateurs, les deux ne se sont jamais lâchés.

Pourtant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les épreuves n'ont pas manqué. Mais même dans les pires moments, ils ont toujours été présents l'un pour l'autre, comme Louis Bertignac l'a raconté ce jeudi dans l'émission Télématin. Interviewé par Julia Vignali et Maya Lauqué, il a évoqué sa séparation avec la mère de ses filles (Lola, 18 ans et Lili, 15 ans) qui l'avait laissé complètement anéanti.

A l'époque, "vraiment mal dans sa peau" et avec "une barbe d'un mois" il se tourne vers son amie (qui a d'ailleurs lu son livre en avant-première !). Elle lui présente son mari, Nicolas Sarkozy, qui serait, selon le chanteur "de bon conseil après une rupture" ! "En tout cas, il est chaleureux, il est dans la tolérance", raconte-t-il. "Il m'a dit 'Monsieur Bertignac, on va bien s'occuper de vous'. Ils ont essayé même essayé de me faire faire du sport", se rappelle-t-il en riant devant les présentatrices de France 2.

Un séjour chez le couple qui va lui faire du bien, puisqu'il se remet sur pied et rencontre peu de temps après sa femme actuelle, Laetitia, mère de son fils Jack, âgé de six ans. Une femme qui a 34 ans de moins que lui et avec qui il s'est longtemps posé beaucoup de questions. "Je pensais en avoir terminé avec la paternité. J'ai souvent dit non à Laetitia quand elle me parlait d'enfant", avait-il indiqué en avril dernier lors d'une interview pour Paris Match, ajoutant : "Mais j'ai compris que si je continuais à m'entêter, elle allait se barrer."

Aujourd'hui, il joue toujours de la musique, même sans Les Insus, le groupe qu'il avait reformé avec ses deux compères de Téléphone (Richard Kolinka et Jean-Louis Aubert). Des amis qu'il évoque, évidemment, dans son livre, expliquant qu'aujourd'hui ils se considèrent comme des frères, eux qui se sont rencontrés au lycée il y a plus de 50 ans.