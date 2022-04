Louis Bertignac séparé de Carla Bruni : "Je n'étais pas amoureux d'elle, elle n'a jamais été folle de moi"

Il y a bien des années, avant d'épouser Nicolas Sarkozy, Carla Bruni a vécu une histoire d'amour avec Louis Bertignac. Le musicien star, cofondateur du groupe de rock Téléphone, se livre sur leur relation dans son autobiographie baptisée Jolie petite histoire (éd. Le Cherche-Midi) et dont la parution est prévue pour le 28 avril 2022. En attendant, l'ex-coach de The Voice (TF1) fait de rares confidences quant à son couple avec la jolie brune dans les colonnes du magazine Paris Match, en kiosques ce jeudi 21 avril 2022.

"J'espère qu'elle me pardonnera cette confession", lance-t-il d'abord, précisant que cette histoire avec Carla Bruni "a duré de 1986 à 1990, avec des hauts et des bas". Quatre années durant lesquelles le mannequin et le musicien ont partagé tant de choses. Excepté l'amour. "Même si nous avons vécu ensemble, je n'ai pas vraiment été amoureux d'elle. Et elle n'a jamais été folle de moi, loin de là, confesse-t-il. Je pense qu'elle aurait aimé tomber amoureuse de moi parce que j'étais guitariste de rock dans un groupe connu, mais elle n'y croyait pas plus que ça. Moi, je savais que je n'étais pas amoureux d'elle. Ce qui est encore pire."

Carla Bruni et Louis Bertignac, de l'amour à l'amitié

Des années après, le duo se retrouve, sur un projet artistique cette fois. "Quand je fabrique son disque, douze ans plus tard, l'eau a coulé sous les ponts, se souvient-il, lui qui a produit le premier album de Carla Bruni, Quelqu'un m'a dit, en 2002. On s'était recroisés, elle s'était améliorée en vieillissant. Elle n'a pas été une garce avec moi." Et aujourd'hui, Louis Bertignac et Carla Bruni sont restés en très bons termes. "C'est mon amie. On se parle, on discute, elle est la marraine de ma fille aînée", s'enthousiasme l'ex-acolyte de Jean-Louis Aubert, Corine Marienneau et Richard Kolinka, tous membres du groupe Téléphone.

Leur relation a pris encore un autre tournant en 2008. Année où Carla Bruni a célébré son mariage avec Nicolas Sarkozy, alors en plein mandat présidentiel, mais aussi celle où Louis Bertignac est quitté par Julie, sa compagne de l'époque et mère de ses deux filles Lola (18 ans) et Lili (14 ans). C'est alors qu'il peut compter sur le soutien des jeunes mariés. "Ils vont me changer les idées. Moi, le pauvre mec largué, pas loin de se suicider parce qu'il perd ses enfants, se retrouve au cap Nègre avec le président de la République ! C'était lunaire...", raconte-t-il.

Si Carla Bruni est l'heureuse maman d'Aurélien Enthoven (20 ans), né de sa relation passée avec l'essayiste Raphaël Enthoven, et de Giulia (10 ans), fruit de ses amours avec Nicolas Sarkozy, Louis Bertignac a lui aussi refait sa vie. Après sa rupture avec Julie, il a trouvé l'amour dans les bras de Laëtitia, de 34 ans sa cadette, qu'il a épousée en juillet 2021, cinq ans après avoir accueilli leur fils Jack.

L'interview de Louis Bertignac est à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosques ce jeudi 21 avril 2022.