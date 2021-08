Louis Bertignac : Mariage surprise avec Laetitia, les photos dévoilées

Alors que pour de nombreuses stars, les vacances sont synonymes de repos. Pour Laetitia Brichet et Louis Bertignac, leurs vacances ont été une parfaite occasion pour s'aimer pour le meilleur et pour le pire. En couple depuis plusieurs années maintenant, les deux amoureux ont (enfin) décidé d'officialiser leur relation. Dimanche 22 août 2021, sur Instagram, la belle compagne du guitariste du groupe Téléphone a créé la surprise en partageant les coulisses de ses vacances et de son mariage surprise.

"Un petit résumé de nos vacances d'été. Début juillet, Jack appris à nager, c'est devenu un vrai poisson (infatigable). On a aussi enfin eu le résultat de ses bilans : il n'est pas dyspraxique !", s'est d'abord félicité la mère de Jack (né en novembre 2016). Et de continuer, au sujet de son union avec le chanteur : "Le 24 juillet, on s'est dit OUI pour la vie. Et c'était la plus belle des journées." "Depuis, on passe du temps tous les 3 avant la reprise de l'école, a-t-elle indiqué, j'espère que vous aussi, vous avez passé de belles vacances." (voir diaporama)