Louis Bertignac : Son fils Jack s'est (encore) blessé, sa compagne Laetitia dépitée

A l'instar de Yaniss Lespert qui a terminé le week-end par un passage à l'hôpital, Louis Bertignac (67 ans) et sa compagne Laetitia (33 ans) ont eux aussi eu droit à une visite médicale... pour leur fils, Jack. En effet, le petit garçon âgé de 4 ans et demi s'est encore blessé.

Dimanche 18 avril 2021, Laetitia a posté une photo de son fils sur Instagram, sur laquelle on le voit le bras plâtré et elle écrit en légende : "Journée de merde ! (Impression de déjà vu..)" Quelques mots qui trahissent une pointe d'agacement pour la jeune maman, qui aurait préféré terminer le week-end différemment et, surtout, qui se serait bien passée d'une nouvelle blessure pour son fils lequel avait déjà connu un pépin de la sorte en 2020. Interrogée par ses followers, elle a révélé dans la story de son compte les détails de ce nouveau passage par la case hôpital.

"Jack a fait une mauvaise chute, une cascade ! On a eu très peur qu'il se soit encore cassé les os du bras mais finalement c'est le cartilage cette fois... le sort est le même : plâtre ! (Mais moins longtemps et relou quand même). Et puis cette fois c'est le bras gauche... J'avais déjà coupé l'an dernier toutes les manches droites de ses vêtements... Pas de bol, désormais il va falloir couper les manches gauches", a ainsi écrit Laetitia Brichet-Bertignac. La compagne de Louis Bertignac a également amusé des abonnés en révélant que son fils voulait un dessin sur son plâtre mais pas n'importe lequel : un dinosaure ! Elle s'est ainsi beaucoup appliquée et lui a offert ce qu'il réclamait.