Louis Bertignac et sa compagne Laetitia : leur fils Jack (3 ans et demi) souffre d'un "handicap invisible"

Si le petit Jack a déjà fait plusieurs apparitions remarquées sur les comptes Instagram de ses parents, rares sont en revanche leurs confidences à son sujet. Déjà papa de deux filles, Lola et Lili (16 et 13 ans), nées de sa précédente relation avec Julie Delafosse, Louis Bertignac avait tout de même pris la peine de répondre aux critiques sur sa différence d'âge avec Laetitia et l'arrivée de son fils à plus de 60 ans : "Si je me suis engagé dans cette aventure, et elle aussi je suppose, c'est que l'amour est plus fort que tout le reste, donc tu ne réfléchis pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle pourrait avoir 45 ans, elle serait encore pas mal plus jeune que moi mais ce serait la même chose, le guitariste de Téléphone avait-il confié à Télé Loisirs en 2018. C'est fabuleux d'être jeune papa. (...) Mes filles c'est mes princesses. Je les adore à la folie mais le petit mec, c'est moi, c'est petit Louis. Je me reconnais en lui."