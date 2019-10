Louis Bertignac en famille au Parc des princes, avec Laetitia et leur petit Jack

Samedi 5 octobre 2019, le PSG a affronté l'équipe d'Angers à domicile. Portés par la ferveur de ses milliers de supporters au Parc des princes, Neymar et ses coéquipiers se sont très largement imposés 4-0 avec un but de l'attaquant brésilien, qui se montre très performant depuis son retour chez les Parisiens, et trois autres de Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Idrissa Gueye.

Cette belle victoire qui permet au PSG de lui garantir sa première place au classement de la Ligue 1 Conforama a été suivie par de nombreuses personnalités depuis les tribunes. Parmi elles, le chanteur et musicien de 65 ans Louis Bertignac. Le cofondateur du groupe Téléphone n'était pas seul. Il était venu en famille, accompagné de sa belle Laetitia et de leur fils Jack, qui fêtera ses 3 ans le 19 novembre prochain. Sur les genoux de sa maman durant le match, le petit garçon s'est montré particulièrement sage, laissant son papa profiter du spectacle offert par les Parisiens.

Louis Bertignac n'est pas le seul à s'être rendu dans les tribunes du Parc des princes en famille. La journaliste Mélissa Theuriau y a également été aperçue avec son fils Léon, 10 ans. Son mari Jamel Debbouze n'était pas présent. Le spécialiste de la santé Michel Cymes était quant à lui avec son plus jeune fils, né en 2011 de son mariage avec Nathalie.

Grand habitué du Parc des princes, Nicolas Sarkozy se sent comme toujours à la maison. Pour preuve, l'ancien président de la République a partagé une accolade avec Leonardo, le directeur sportif du PSG.