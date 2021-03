Louis Bertignac et Laetitia : La naissance de leur fils Jack, un parcours du combattant !

Devenir mère a été un véritable parcours du combattant pour Laetitia Brichet, la compagne de Louis Bertignac. Dans une nouvelle interview accordée au site Joornal, le 28 mars 2021, la jeune femme de 33 ans est revenue sur l'arrivée compliquée de son fils Jack (4 ans). De sa conception à ses troubles moteurs, en passant par une naissance compliquée, le moins qu'on puisse dire est que la petite famille n'a pas été épargnée par les épreuves.

De sa relation passée avec Julie Delafosse, Louis Bertignac est déjà papa de deux filles, Lola et Lili (nées en 2004 et 2007). Mais concevoir un troisième enfant avec sa nouvelle compagne s'est avéré compliqué. "Cela faisait un an qu'on essayait d'avoir un enfant avec Louis. Mais ça ne marchait pas... On a fait plein d'examens pour voir ce qu'il n'allait pas, Laetitia a-t-elle expliqué. Fertilité moins importante pour Louis [de 34 ans son aînée, NDLR], ovaires polykystiques chez moi. On a dû affronter un parcours de PMA avec 6 ou 7 inséminations, puis 2 FIV."

Cette seconde FIV, Laetitia Betignac pensait au départ qu'elle n'avait pas marché non plus, après avoir eu des saignements... Alors en vacances, elle a tenté de se changer les idées avant de rentrer et faire un test de grossesse de contrôle. "Je voulais le voir de mes propres yeux pour tourner la page, et reprendre le parcours FIV sur de bonnes bases. Et là : POSITIF. Je n'en croyais pas mes yeux (...). Bébé s'est vraiment bien accroché en fait." Les premiers mois de grossesse, la future maman les a passés seule puisque sa célèbre moitié était en tournée. Mais à partir du troisième trimestre, présentant "tous les symptômes de pré-éclampsie", Laetitia Brichet-Bertignac a dû être hospitalisée jusqu'à la naissance de son fils.

Le petit Jack est finalement né le 19 novembre 2016 après une césarienne opérée en urgence. Là encore, cet heureux événement ne s'est pas exactement passé comme la jeune maman l'espérait : né prématuré, le nourrisson a d'emblée été transporté à l'hôpital Neker, tandis que sa mère était soignée pour une hémorragie interne. "Je n'étais pas dans la tête de Louis à cet instant mais il a dû être tellement perdu : Jack hospitalisé, et moi... qui repartait en salle..." Très marquée par cette grossesse et cet accouchement compliqués, Laetitia a passé trois mois dans le brouillard, avant d'avoir un déclic : "Mon fils, je l'ai voulu. Je me devais de lui prouver mon amour."