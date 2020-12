Louis Bertignac papa : à 4 ans, son fils Jack est déjà un petit homme !

Entouré d'amour, Jack pourrait bien grandir avec un handicap invisible. Le petit garçon est potentiellement atteint de dyspraxie, un trouble du mouvement qui entraîne une incapacité totale ou partielle à automatiser et planifier les gestes. "Lorsque je suis devenue maman, j'avais idéalisé cette nouvelle vie, regrettait-elle au mois de novembre. Ne laissant que très peu de place à l'imprévu en général, j'avais déjà imaginé nos vies toutes tracées. Mais il en sera sûrement autrement. La dyspraxie nécessite de nombreux rendez-vous avec le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, et j'en passe. Ça va donc être ça ? Mon fils va donc passer ses semaines chez les différents spécialistes ? J'ai mal pour lui, je sais qu'il a une volonté sans faille, il va falloir qu'il l'utilise chaque jour et sans répit."