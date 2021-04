Yaniss Lespert hospitalisé : grosse blessure, le frère de Jalil poste une photo

Dimanche 18 avril 2021, Yaniss Lespert a inquiété ses fans en révélant s'être blessé. L'acteur de la populaire série Fais pas ci, fais pas ça a été brièvement hospitalisé avant de pouvoir rentrer chez lui. Il s'est fait très mal à la main gauche.

Dans la story de son compte Instagram suivi par un peu moins de 9000 followers, Yaniss Lespert a donc posté une photo de sa main et de son poignet recouverts d'un bandage, l'index également bien protégé, un bracelet d'hôpital coupé en deux posé près de lui. En légende, il a précisé ce dont il souffre : "Week-end fini. Tendon coupé." On imagine l'atroce douleur qu'il a dû ressentir mais l'acteur n'a toutefois pas précisé comment est survenu l'accident. Un moment d'inattention en cuisine ? Un atelier bricolage qui a mal tourné ? Alors que la cicatrisation et la motricité peuvent prendre du temps, nul doute qu'il aura bien besoin de la précieuse aide de sa compagne Betina Orsetti pour diverses tâches du quotidien. En mars dernier, on apprenait sur la page Instagram de la jeune femme, mannequin et maquilleuse professionnelle, que cela faisait cinq ans qu'ils étaient en couple.

Yaniss Lespert, petit frère de l'acteur et réalisateur Jalil Lespert - et bientôt beau-frère officiel de Laeticia Hallyday alors qu'un projet de mariage semble planer ? - a commencé sa carrière dans le show business dans les années 1990. Outre son rôle de Christophe Lepic dans la série Fais pas ci, fais pas ça (France 2), il est aussi apparu sur le petit écran dans Louis la Brocante, RIS police scientifique ou encore Un avion sans elle. Au cinéma, c'est dans des films comme Le petit lieutenant ou Le prénom que les grand public a pu le voir.

Avec la pandémie, les tournages se sont raréfiés et l'industrie culturelle tourne au ralenti... Mais, quand il ne tourne pas, Yaniss Lespert occupe son temps libre différemment. "Je suis le parrain d'une association, Les castors fripouilles. Nous rendons visite aux enfants malades dans les hôpitaux. J'étais très angoissé les premières fois d'être confronté à eux, mais ils m'apportent tellement de bonheur... Je donne de mon temps et j'ai en retour, des sourires. C'est le plus beau des cadeaux", avait-il confié à Paris Match.