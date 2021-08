Louis Bertignac : Sa femme Laetitia, 33 ans, dévoile son décolleté à la piscine

En effet, en novembre 2016, elle a frôlé la mort en donnant naissance à son enfant, né prématurément et par PMA. "Cela faisait un an qu'on essayait d'avoir un enfant avec Louis. Mais ça ne marchait pas... On a fait plein d'examens pour voir ce qu'il n'allait pas. Fertilité moins importante pour Louis, ovaires polykystiques chez moi. On a dû affronter un parcours de PMA avec 6 ou 7 inséminations, puis 2 FIV", expliquait-elle en mars dernier à Joornal.

Louis Bertignac, déjà papa de Lola et Lili (17 et 13 ans) nées de sa relation passée avec Julie Delafosse, a été complètement chamboulé par ces évènements. "Quelques heures de véritable enfer... Jack a une maman merveilleuse, mais on a failli la perdre ! Merci à tous ceux de la clinique qui ont fait un travail fantastique ! Moi, j'ai juste eu très très peur...", a-t-il écrit sur Facebook à l'époque. Les années de galère semblent désormais bien loin pour l'heureuse famille !