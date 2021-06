Louis Bertignac fou amoureux, Julie Pietri sous le vent du 35e Festival de Cabourg

Cabourg refait, enfin, son cinéma ! Du 9 au 13 juin 2021, le septième art brille de mille feux sur la Côte Fleurie. Et pour départager les films en compétition, l'évènement a sélectionné un jury extrêmement prestigieux cette année. A la tête de la délégation, remplissant le rôle très convoité de président, le réalisateur Régis Wargnier - Le temps des aveux, La ligne droite... A ses côtés, pour l'épauler dans ses choix difficiles, les comédiennes Alice Belaidi, Izia Higelin, Marisa Berenson, Vahina Giocante, Fatou N'Diaye, la chanteuse Jeanne Added - doublement récompensée aux Victoires de la musique 2019 -, la scénariste Raphaëlle Desplechin, la réalisatrice et scénariste Zoé Wittock, le producteur David Gauquié et le comédien Grégoire Leprince-Ringuet.

Le 10 juin 2021, deux jours avant que les lauréats du Festival de Cabourg ne soient publiquement récompensés, le jury s'est prêté au jeu d'un photocall photographié en bord de plage. Pour se régaler de grands écrans, outre le jury long-métrage, Julie Pietri, Louis Bertignac et sa compagne Laetitia Brichet, les frères David Foenkinos et Stéphane Foenkinos, Gilles Remiche, Valérie Bonneton et Marc Dugain avaient fait le déplacement. La programmation de cette année se centre sur les créations françaises et internationales autour de la thématique des sentiments et du romantisme. Les coeurs vont battre, à nouveau, du côté de la Normandie...