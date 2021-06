Louis Bertignac amoureux au Festival de Cabourg, avec Zoé Adjani et Alice Belaïdi

Cabourg est le podium à ciel ouvert d'un défilé de stars ! La ville normande accueille une nouvelle édition de son festival de cinéma. Louis Bertignac et sa compagne Laetitia Brichet, Zoé Adjani (la nièce d'Isabelle Adjani), Alice Belaïdi et bien d'autres s'y sont encore distingués cette semaine.

Le Festival de Cabourg a commencé mercredi 9 juin 2021 et prendra fin ce dimanche 13 juin. Une première cérémonie de remise de récompenses y a pourtant eu lieu vendredi. Les prix de la compétition des courts métrages ont été décernés. Avant d'honorer le film On est pas des animaux de Noé Debré, Tiphaine Haas nommée Meilleure actrice (pour Un monde sans crise de Ted Hardy-Carnac) et Vincent Macaigne, nommé Meilleur acteur pour On est pas des animaux), les personnalités du festival ont paradé sur le tapis rouge.

Ainsi, les photographes présents ont vu défiler le chanteur Louis Bertignac et sa jeune compagne, Laetitia Brichet. Le couple très tactile et détendu a pris la pose avec plaisir. L'actrice Zoé Adjani, fille d'Éric Adjani et nièce d'Isabelle Adjani, a elle posé aux côtés de ses partenaires du film Cigare au miel (en salles le 6 octobre). Alice Belaïdi, craquante en robe Chanel et encore bronzée de ses vacances en Martinique, a retrouvé les autres membres du jury de la compétition longs métrages.

Comme elle, Vahina Giocante, toute de léopard vêtue, et la chanteuse Jeanne Added, sublime en tailleur rouge Barbara Bui, avaient sorti le grand jeu.