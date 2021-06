Alice Belaïdi topless et canon en vacances, Alessandra Sublet sous le charme !

Grâce aux réseaux sociaux, Alice Belaïdi permet aux internautes de suivre ses aventures exotiques ! Avec ses publications sexy, l'héroïne de la série Hippocrate (avec Louise Bourgoin, diffusée sur Canal +) leur a virtuellement fait découvrir le Costa Rica, le parc de Joshua Tree en Californie, l'île de la Réunion ou encore Saint-Rémy-de-Provence.

Avant de partir en vacances, Alice Belaïdi avait rebondi sur l'affaire Pierre Ménès, qui a eu une conduite déplacée avec plusieurs collaboratrices, dont l'animatrice télé Marie Portolano, productrice du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Invitée sur Europe 1, la comédienne s'était souvenue d'une remarque raciste de Pierre Ménès...

"J'ai eu une vanne, du tac au tac. Il me traite de bougnoule et me dit que je traîne qu'avec des bougnoules. Alors je me suis mise à son niveau et je lui ai dit : 'Pourquoi, tu traînes qu'avec des gens gros toi par exemple ? Parce que moi je suis arabe et je ne traîne pas qu'avec des arabes.' Je l'ai attaqué à son niveau et il a très mal pris le fait que je lui réponde", s'était-elle souvenue.