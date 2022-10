Alice Belaïdi incroyable en robe bustier, Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli très distants

Le septième art n'est-il qu'un perpétuel recommencement ? Dans certains cas seulement ! Le 19 octobre 2022, les spectateurs découvriront, en salles obscures, le film Le nouveau jouet, de James Huth, hommage au grand classique de Francis Veber sorti en 1976 avec Pierre Richard. La version actuelle met en scène Jamel Debbouze, Alice Belaïdi, tout simplement divine dans sa robe bustier noire, Daniel Auteuil ou encore le jeune Simon Faliu dans le rôle de l'enfant terrible. C'est avec une joie certaines, donc, que l'équipe s'est retrouvée le 9 octobre pour présenter la comédie en avant-première sur l'écran géant du Grand Rex, dans le 2e arrondissement de Paris.

Pas de grand blond avec une chaussure noire dans l'audience, mais une pluie de stars tout de même ! James Huth, le réalisateur du film Le nouveau jouet, a ainsi retrouvé au Grand Rex Salim Kissari, Mohamed Nouar, l'humoriste Melha Bedia, Alice Belaïdi dans une robe bustier incroyable, le DJ Cut Killer, JoeyStarr, Oli sans Bigflo, Mokobé, Guillaume Bats, Caroline Vigneaux, Gérard Jugnot, Olivier Nakache, Dave, Dorylia Calmel, Atmen Kelif, Mean Bun Hay, Mima Debbouze et son fils Mohamed Debbouze, Wilfrid Mbappé, Daphné Bürki, Atmen Kelif avec sa fille Lina, Bayou Saar ou encore Clovis Cornillac et son épouse Lilou Fogli.

S'ils étaient présents à la même avant-première, Clovis Cornillac et Lilou Fogli n'ont pas souhaité prendre la pose ensemble pour les photographes. Une décision étonnante quand on sait qu'ils sont inséparables depuis qu'ils s'aiment - ils ont officialisé leur relation en 2009 - et qu'ils n'hésitent pas à se montrer très tactiles l'un envers l'autre lors d'évènements officiels comme sur les réseaux sociaux. Mariés en août 2013, les deux comédiens ont eu un fils la même année. Ce qui signifie que Nino a aujourd'hui 9 ans. L'enfant n'a, cela dit, pas fait le déplacement avec ses célèbres parents pour assister à l'avant-première de la comédie de James Huth. Il devra patienter, comme le reste du peuple français, jusqu'au 19 octobre prochain...