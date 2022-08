Clovis Cornillac et Lilou Fogli mariés: un couple tactile et amoureux comme au premier jour

Pour rappel, cela fait quelques années désormais que les deux tourtereaux filent le parfait amour. Dans un peu plus d'un an, ils fêteront leur dixième anniversaire de mariage. Ils s'étaient dits "oui" le 30 août 2013 à Marseille, ville d'origine de la jolie blonde, après trois ans de relation, alors qu'ils étaient déjà parents depuis trois mois d'un petit Nino, aujourd'hui âgé de 9 ans.

Une entente à tous les niveaux

Avant cette naissance, l'acteur originaire de Lyon était déjà père de soeurs jumelles, Lily et Alice, nées de son ancienne union avec Caroline Proust, qui était sa femme de 1994 à 2010. Juste après cette séparation, il a fait la rencontre de Lilou Fogli mais il n'était pas encore prêt à l'époque à se remettre en couple, et elle non plus. "Nous en étions à panser nos blessures, et il nous semblait totalement déraisonnable de nous lancer si vite dans une nouvelle histoire" révélait l'acteur il y a quelque temps dans les colonnes de Paris Match, en ne niant pas pour autant avoir eu un coup de foudre immédiat avec l'actrice.

Ils ont alors pris le temps qu'il fallait pour entamer leur idylle. Ensemble, ils ont non seulement fondé une nouvelle famille mais également grandi professionnellement parlant. Car c'est aux côtés de sa dulcinée que l'ancien acolyte de Gérard Depardieu est passé derrière la caméra pour vivre ses premières expériences en tant que réalisateur. Ils ont collaboré en amoureux sur la mise en place d'une comédie romantique nommée Un peu, beaucoup, aveuglément sortie sur le grand écran en 2015. Depuis, c'est toujours l'amour fou entre eux.