Clovis Cornillac partage un moment complice avec sa femme Lilou Fogli à la première de C'est magnifique !

C'est une histoire qui dure et qui perdure ! Clovis Cornillac était accompagné de sa femme Lilou Fogli, mardi 31 mai à Paris, à l'occasion de l'avant-première de son dernier film C'est Magnifique ! dont il est à la fois le réalisateur et l'acteur principal.

Les deux tourtereaux étaient très proches et très complices, alors qu'ils fêteront dans un peu plus d'un an leur dixième anniversaire de mariage. Ils s'étaient dit "oui" le 30 août 2013 à Marseille après trois ans de relation, alors qu'ils étaient déjà parents depuis trois mois d'un petit Nino, aujourd'hui âgé de 9 ans. Un troisième enfant pour Clovis Cornillac, qui était déjà père de soeurs jumelles, Lily et Alice, nées de son union avec Caroline Proust, son ancienne femme de 1994 à 2010.

Une histoire qui marche !

Depuis, le réalisateur lyonnais semble avoir trouvé chaussure à son pied puisque son idylle avec l'actrice de 41 ans perdure dans le temps. C'es notamment grâce à elle qu'il a pu franchir de nouvelles étapes, comme celle de passer derrière la caméra en devenant réalisateur en plus d'acteur. Ils ont collaboré en amoureux sur la mise en place d'une comédie romantique nommée Un peu, beaucoup, aveuglément sortie sur le grand écran en 2015. "L'idée de réaliser au cinéma m'obsédait depuis longtemps, et quand Lilou m'a parlé de cette idée, à savoir deux personnages qui se parlent à travers un mur, j'ai trouvé ça super intéressant et excitant",avait-il notamment raconté à l'époque. Une expérience qui n'a sans doute pas manquer de rapprocher et consolider encore un peu plus le couple.

Et pourtant, tout n'avait pas si bien commencé. Le couple s'était confié il y a quelque temps dans les colonnes de Paris Match sur leur début de relation, qui n'était pas facile puisqu'ils venaient tous les deux de quitter leurs conjoints respectifs. "Nous en étions à panser nos blessures, et il nous semblait totalement déraisonnable de nous lancer si vite dans une nouvelle histoire", avait déclaré l'acteur d'Astérix et Obélix, qui n'a pas nié pour autant avoir eu un véritable coup de foudre pour sa dulcinée dès l'instant où leurs regards se sont croisés. Mais l'amour triomphe toujours, et leur cas n'a pas dérogé à la règle. Leur idylle a alors débuté et depuis, tout semble aller comme sur des roulettes pour le couple.