Lilou Fogli et Clovis Cornillac : Soirée cinéma en amoureux avec Mélanie Doutey

Le casting était presque au grand complet. Le dimanche 6 octobre 2019, l'équipe du film Donne-moi des ailes (sortie le 9 octobre) s'est réunie au cinéma UGC Normandie, à Paris, pour une joyeuse avant-première. Une soirée lors de laquelle les comédiens de ce nouveau long métrage signé Nicolas Vanier ont pu compter sur le soutien de leurs proches.

Leur petit Nino (6 ans) resté à la maison, Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli se sont prêtés au jeu de la séance de pose devant les photographes. L'acteur de 51 ans a ainsi accompagné son épouse comédienne pour ce nouveau film dans lequel elle interprète le rôle de Diane. Non loin de là, Mélanie Doutey, également à l'affiche, était quant à elle soutenue par ses parents acteurs, Alain Doutey et Arielle Sémenoff. Marie Gillain et Alessandra Sublet étaient aussi de la partie.

Autour du réalisateur Nicolas Vanier, Jean-Paul Rouve, Frédéric Saurel, Gregori Baquet, Louis Vasquez et Christian Moullec ont également pris part à cette avant-première parisienne. Plus que quelques jours avant de finalement découvrir ce nouveau film en salles, le 9 octobre prochain. Un long métrage qui met en scène le personnage de Christian, scientifique visionnaire qui étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Donne-moi des ailes, en salles le 9 octobre