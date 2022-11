Mélanie Doutey proche d'Alexandra Lamy : leurs célèbres ex sont devenus grands copains grâce à elles

En 2003, Mélanie Doutey a décroché le César du meilleur espoir pour le film Le Frère du guerrier. Près de vingt ans plus tard et alors qu'elle célèbre ce 22 novembre ses 44 ans, la talentueuse comédienne aux yeux rieurs fait le bonheur des écrans. Récemment, elle a été remarquée et remarquable dans la première réalisation d'Alexandra Lamy, Touchées. Une histoire de femmes battantes qui a permis à ces deux grandes amies de collaborer une nouvelle fois ensemble. Leur complicité est si forte qu'elle en est palpable, la star d'Un gars, une fille considère sa pair comme sa soeur de coeur et elles se surnomment même "bébé chat" ! Une amitié telle qu'elle a déteint sur leurs célèbres ex-compagnons...

Mélanie Doutey a rencontré une première fois Alexandra Lamy au Maroc, alors que la première tournait un téléfilm avec son compagnon de l'époque et père de leur fille Chloé, Thomas Jouannet. Pour Gala, elle expliquait alors : "Alex nous avait rejoints quelques jours avec leur fille, Chloé, qui devait avoir un an à l'époque." Puis, en 2004, elles se sont retrouvées sur le tournage de la comédie musicale On va s'aimer : "On s'est tout de suite rendu compte qu'on était hyperraccord sur tout : les vannes, la façon de voir la vie, la tendresse, la bienveillance... Un vrai coup de foudre !"

Un quatuor puis deux duos d'amitié...

Dans un premier temps, chacune était en couple avec un acteur : Mélanie Doutey était la bien-aimée de Gilles Lellouche - ils ont eu une fille ensemble, Ava -, tandis qu'Alexandra Lamy était avec le fameux Loulou Jean Dujardin. Les deux femmes, voulant profiter de leur amitié, ont tout fait pour que leurs conjoints de l'époque se rapprochent. "Un jour, elles nous ont laissés en plan dans une maison de vacances. On a bu un coup, deux, et puis on a commencé à rigoler et c'était parti...", expliquait Gilles Lellouche au magazine GQ. Des meilleurs potes qui ont tourné ensemble dans Les Infidèles, Les Petits Mouchoirs ou encore La French.

Proches, les quatre amis ont traversé des douleurs ensemble notamment leurs séparations amoureuses en 2013. Désormais, Jean Dujardin est marié à la patineuse Nathalie Péchalat, tandis que Gilles Lellouche a écrit une nouvelle histoire avec la créatrice de bijoux Alizée Guinochet. De leurs côtés, les deux actrices se font très discrètes sur leur vie privée. Elles parleront dans Gala plus volontiers de leur amitié féminine qui surmontent les aléas de la vie : "On a déjà eu des désaccords, mais nous n'avons jamais dérapé jusqu'à la brouille."