Gilles Lellouche : Le père de Dessa, la fille de sa compagne Alizée Guinochet, est très célèbre !

Papa d'une petite Ava, 12 ans, qu'il a eue avec son ex-compagne Mélanie Doutey (ils sont restés ensemble de 2002 à 2013), Gilles Lellouche, au cinéma dans Kompromat depuis le 7 septembre en salles, file désormais le parfait amour avec sa belle Alizée Guinochet. S'il est papa d'une adolescente avec laquelle il est très complice, Alizée Guinochet (35 ans), a elle aussi déjà goûté aux joies de la parentalité. Cela fait près de six ans que le couple partage une belle histoire mais avant cela, la compagne de l'acteur de 50 ans a vécu une idylle avec le très célèbre prestidigitateur et illusionniste américain David Blaine.

Durant cette vie outre-Atlantique, Alizée Guinochet a donné naissance à une fille, en 2011, Dessa. Le père de l'adolescente est donc lui aussi célèbre. En 2020, la jeune fille avait même participé à un tour de magie de son illustre papa dans l'émission de James Corden, comme dévoilé sur la chaîne YouTube de la ABC. Le célèbre animateur mais aussi les téléspectateurs avaient été en totale admiration devant Dessa, remarquant qu'elle avait déjà tout d'une grande et le style de son papa. En août dernier, la fille d'Alizée Guinochet est allée voir son papa à Los Angeles. Parfait mélange de ses deux parents, Dessa a été aperçue complice avec son papa, à Malibu, pour une rare sortie. Son père est très connu à Hollywood et a fait participer de nombreuses stars à ses tours de magie. Il était par ailleurs invité au mariage de Kim Kardashian et Kanye West.

Rares confidences sur Ava Lellouche, 12 ans

De son côté, Gilles Lellouche est aussi le papa d'une adolescente, Ava, fruit de ses amours avec Mélanie Doutey. Il y a quelques années, l'acteur et frère de Philipp Lellouche avait fait quelques rares confidences sur sa fille à Libération. L'ami proche de Guillaume Canet et Jean Dujardin, avait révélé ne pas pas avoir fait baptiser sa fille, et avait expliqué pourquoi. Fils d'une mère bretonne catholique et d'un père juif pied-noir, il confiait, amusé : "Vous voyez le bordel", avant de révéler qu'en tant que non croyant il s'était "bien gardé de faire baptiser Ava". Très proche de son père, c'est elle qui l'aurait d'ailleurs poussé à jouer Obélix dans le nouveau film de son ami Guillaume Canet. "La personne qui m'a ouvert les yeux, c'est ma fille. Un jour, j'étais un peu plus angoissé qu'un autre, j'ai eu très peur et je me suis dit que je n'allais pas le faire. Elle m'a dit : 'Attends, je n'ai pas bien compris, tu ne vas pas faire Obélix ? Papa, je ne veux pas t'entendre parler de ça, tu vas faire Obélix !' Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie", a-t-il fait savoir dans C à vous.