Gilles Lellouche et Mélanie Doutey parents : confidences intimes sur leur fille Ava, 12 ans

Il a 50 ans aujourd'hui, ce mardi 5 juillet 2022, mais toujours cette même âme d'enfant. Gilles Lellouche aime se marrer devant des "trucs de pur gosse", comme il le confiait à Libération, qui lui consacrait son portrait il y a quelques années. Ce qui n'empêche pas cet éternel adolescent d'être un très bon papa. Sa fille Ava, née de la longue histoire d'amour entre Gilles Lellouche et l'actrice Mélanie Doutey, est très protégée par ses parents, qui sont restés en bons termes. Il est très rare de voir celle-ci, exception faite d'une récente sortie très remarquée de l'adolescente avec son paternel en tribunes de Roland-Garros.

Dans ce même portrait, l'acteur, ami proche de Guillaume Canet et Jean Dujardin, avait révélé ne pas pas avoir fait baptiser sa fille, en révélant par la même occasion la raison. Fils d'une mère bretonne catholique et d'un père juif pied-noir, il confiait, amusé : "Vous voyez le bordel", avant de révéler qu'en tant que non croyant il s'était "bien gardé de faire baptiser Ava". Elle avait au moment du papier tout juste 15 mois. Depuis, Ava Lellouche a bien grandi et peut compter sur son père pour la protéger.

Ava Lellouche, un sacré caractère

Très complice avec lui, c'est elle qui l'aurait d'ailleurs poussé à jouer Obélix dans le nouveau film de son ami Guillaume Canet. "La personne qui m'a ouvert les yeux, c'est ma fille. Un jour, j'étais un peu plus angoissé qu'un autre, j'ai eu très peur et je me suis dit que je n'allais pas le faire. Elle m'a dit : 'Attends, je n'ai pas bien compris, tu ne vas pas faire Obélix ? Papa, je ne veux pas t'entendre parler de ça, tu vas faire Obélix !' Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie", avait-il fait savoir, alors invité dans C à vous (France 5). La jeune fille semble avoir hérité du caractère de ses illustres parents.

Séparé de la mère de sa fille, Mélanie Doutey, depuis 2013, Gilles Lellouche est en couple avec Alizée Guinochet. Cette créatrice de bijoux est elle aussi maman d'une petite fille, Dessa, née en 2011 de son union avec le magicien britannique David Blaine. Et leur famille recomposée semble parfaitement bien fonctionner.