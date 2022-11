Alexandra Lamy : Quelles sont ses relations avec son ex Thomas Jouannet, père de sa fille Chloé ?

Alexandra Lamy est à l'honneur ce jeudi 3 novembre à 21h10 dans ce documentaire inédit intitulé Alexandra Lamy, chouchou des Français et diffusé sur NRJ12. L'actrice de 51 ans revient sur ses vingt ans de carrière au cinéma, ses succès populaires à la télévision, sa première pièce de théâtre à 16 ans ou encore son tout premier passage télé à 24 ans en 1996. Le documentaire est aussi l'occasion pour la comédienne de se replonger dans des souvenirs d'enfance.

Si beaucoup se souviennent de son couple avec Jean Dujardin avec lequel elle s'est fait connaître du grand public grâce à son surnom "Chouchou" dans Un gars, une fille sur France 2, Alexandra Lamy a aussi été la compagne de Thomas Jouannet de 1995 à 2003. Ils ont une fille, Chloé, âgée de 25 ans et également actrice.

Nous avons été heureux

Dans une interview accordée à Paris Match en 2019, Alexandra Lamy avait mis les choses au clair sur sa relation actuelle avec le père de sa fille : "J'ai eu Chloé avec Thomas. C'est un mec génial que j'ai aimé follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Puis j'ai été mariée. Cette histoire représente dix ans de mon existence. Pourquoi tout remettre en question ? Ce serait dommage puisque nous avons été heureux. Je ne voulais surtout pas me retrouver dans la situation de voir des photos, quelques années plus tard et de me dire à chaque fois : "Salaud !" Quel enfer de rester dans cette posture." Et d'ajouter au sujet de ses ex : "Ils ont refait leur vie, je fais la mienne. Je ne vis ni dans le passé ni dans la rancune."

Je n'ai pas peur d'être seule

Alexandra Lamy avait également révélé dans cette interview qu'elle était "célibataire". Un statut qui semble plus que jamais la ravir à en croire ses propos chez nos confrères de Psychologies Magazine en 2020. "Je pars du principe que le plus important, c'est d'être heureux, a-t-elle dit. Or, parfois, on cherche à former un couple seulement par peur, pas pour son propre bonheur. Et moi, je n'ai pas peur d'être seule. Au contraire : je suis très heureuse seule !", a-t-elle confié. De son côté, Thomas Jouannet s'est mis en couple avec Armelle Deutsch qu'il a épousée en juin 2010 et avec laquelle il a deux filles.