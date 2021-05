Alexandra Lamy, séparée du père de sa fille : "Je l'ai aimé follement"

Concernant la vie amoureuse d'Alexandra Lamy , on connaît surtout sa longue romance avec Jean Dujardin. De leurs débuts dans Un gars, une fille, à leur mariage en juillet 2009, jusqu'à leur divorce en décembre 2014, ils auront formé l'un des couples les plus marquants des dernières décennies. Mais c'est vite oublié qu'avant d'être avec l'actuel mari de Nathalie Péchalat, elle a vécu une très belle relation avec un autre acteur, suisse celui-là.

Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Je ne vis ni dans le passé ni dans la rancune

En effet, de 1995 à 2003 l'actrice de 49 ans est en couple avec l'acteur Thomas Jouannet. Ensemble, ils ont une fille, Chloé Jouannet (née en 1997), également actrice comme ses parents. Alexandra Lamy, qui n'apprécie pas la nudité au cinéma, est d'ailleurs revenue sur cette belle romance pour Paris Match , et bien que l'amour ait laissé place à l'amitié entre eux, elle a semble-t-il été profondément marquée par cette idylle. "C'est un mec génial que j'ai aimé follement. Pourquoi le haïr d'un seul coup ? Je ne vis ni dans le passé ni dans la rancune", a-t-elle indiqué.

Une très belle déclaration, qui s'accompagne d'action puisque les deux anciens amants n'hésitent pas à se revoir et à partager des moments complices avec leur fille. D'ailleurs l'acteur, désormais marié à une autre actrice française, est sur la même longueur d'onde que son ex, puisqu'invité à réagir à ces propos dans Télé Star, il abonde dans son sens. "On est complètement raccord ! Je ne lis pas la presse, je n'ai pas besoin de ça pour savoir la relation que j'ai avec mes proches. Mais en tout cas, c'est sympa de sa part, je la remercierai !", a-t-il répondu.

Aujourd'hui célibataire, Alexandra Lamy semble s'épanouir sans la présence d'un homme à ses côtés. La soeur d'Audrey en profite pour passer du bon temps avec sa fille Chloé. Engagée sur la question du consentement sexuel pour les mineurs, l'actrice continue de mener une brillante carrière tout en restant proche des siens. Que demander de mieux ?