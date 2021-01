Alexandra Lamy, Alysson Paradis... en colère : elles s'insurgent contre le gouvernement

Enora Malagré a également publié un cliché pour dénoncer cette loi. En légende, elle écrit : "Voilà à 15 ans , on a cette tête ! Des toutes petites !!!!! #avant15anspasdeconsentement . Et 18 ans en cas d'inceste ou de situation de handicap. Non à l'amendement Billon".

De son côté, l'actrice Alysson Paradis est montée au créneau en commentant un portrait d'elle enfant : "J'ai 14 ans , est-ce que j'ai une tête de consentement ? Avant 15 ans c'est non et même après quand c'est NON c'est NON ! Non a l'amendement Billon".