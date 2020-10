Arnaud Ducret déterre une photo dossier de ses débuts : les fans se moquent !

Petite séquence nostalgie. Arnaud Ducret vient de publier une photo de ses débuts sur Instagram. Pose, regard en coin, cheveux gominés et petit bouc bien taillé : l'acteur semble venir d'un autre temps. Un look plutôt vintage, renforcé par un filtre sépia du plus bel effet. "Pour toutes celles et ceux qui veulent y arriver un jour dans ce métier, regardez ma 1er photo et dites-vous que tout est possible", légende Arnaud Ducret avec une bonne dose d'autodérision.

"On dirait le mec d'Un dos tres", a répondu Alison Wheeler, qui évoque ici Miguel Ángel Muñoz. "C'est définitivement vrai, les hommes se bonifient avec le temps", commente une internaute, au courant de l'effet George Clooney. "On dirait un mousquetaire", "Alliage, le retour", "Je dirais un trafiquant de drogues", "Zorro", ont comparé ses fans, visiblement très amusés.