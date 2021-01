Flavie Flament dévoile une photo d'elle enfant : "J'avais 13 ans. Et j'ai été violée"

Quelques heures avant elle, Andréa Bescond - à l'origine de la pièce et du film Les Chatouilles, oeuvres autobiographiques qui relatent les violences sexuelles qu'elle a subies enfant – avait fait un post similaire avec une photo d'elle.

Flavie Flament n'a pas été la seule à porter des accusations contre David Hamilton et elle a fait de l'allongement du délai de prescription des viols commis sur des mineurs, sa bataille. David halilton s'est suicidé en novembre 2016. "Une fois de plus, cet homme échappait à ses responsabilités ; une fois de plus, il avait trouvé le moyen de répondre aux accusations portées contre lui ; une fois de plus, il nous faisait porter le poids du silence. Nous ne pourrons jamais le regarder en face et obtenir réparation(...) Même si c'est dramatique, ça en dit long sur la lâcheté de cet homme qui a préféré fuir pour échapper à ses responsabilités (...) Il emporte dans sa tombe son secret, mais aussi ses péchés. La vieillesse comme la mort ne rend pas innocent", avait-elle réagi auprès de l'AFP