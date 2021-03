Jean Dujardin a vécu "l'enfer" sur le tournage d'Un gars une fille

Jean Dujardin vit une vie à mille à l'heure, entre l'Amérique et la France. Dès que les salles de cinéma rouvriront leurs portes, quand la pandémie de Covid-19 le permettra, l'époux de Nathalie Péchalat sera à l'affiche du troisième volet de la saga OSS, intitulé Alerte rouge en Afrique noire. L'occasion, pour l'agent spécial, de courir à nouveau après le crime, comme son interprète le raconte dans un entretien énergique, pour la version "running heroes" du magazine Society.

Tu ne trouves pas le sommeil tout de suite...

Accro au footing, aux sensations fortes, Jean Dujardin aime réaliser ses propres cascades, quand il le peut, sous les conseils de Philippe Guégan - une relation qui n'est pas sans rappeler celle de Jean-Paul Belmondo et de Rémy Julienne. Dans le nouvel épisode d'OSS, réalisé par Nicolas Bedos, l'acteur a lui-même effectué toutes ces pirouettes. Alors autant dire que, quand il travaillait encore à la télévision, avec Alexandra Lamy dans Un Gars, une fille, il vivait mal l'enfermement. "C'était l'enfer, explique-t-il. C'est pour cela qu'à la troisième saison, on a négocié des voyages et des extérieurs, après trois ans de cuisine et de salle de bains. Quand, en une journée, tu fais trois épisodes dans un pieu et que tu rentres te coucher le soir chez toi, je peux te dire que tu ne trouves pas le sommeil tout de suite."

Vers la fin du programme, Chouchou et Loulou avaient effectivement changé de décor en s'envolant pour la Chine, à la montagne, dans le désert ou aux Seychelles - là où "la vie est belle", comme ils le chantaient si bien. Puis Jean Dujardin et Alexandra Lamy ont pris deux chemins différents. C'est donc en "Afrique noire" que nous retrouveront prochainement le héros d'Un gars une fille, en pleine course poursuite avec Pierre Niney, entouré d'animaux sauvages, entre autres choses. En espérant que la crise sanitaire n'impose pas de nouveaux confinement plus sévères, forçant le comédien à rester, tel un lion en cage, entre ces quatre murs qu'il redoute tant...

Retrouvez l'interview de Jean Dujardin dans le magazine Society, n° 152 du 25 mars 2021.