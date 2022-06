Clovis Cornillac, papa de jumelles : sa fille Lily est sublime !

Inséparable de Lilou Fogli ? Absolument ! Et pour autant, Clovis Cornillac n'en n'oublie pas une once de son passé romantique. Avant de poser le genou au sol devant sa belle, le comédien a même été marié une première fois dans les années 1990. L'élue de son coeur, à l'époque ? Caroline Proust, avec qui il avait joué dans le film Vert Paradis d'Emmanuel Bourdieu. Et vous la connaissez tous ! Elle a été, entre autres, l'interprète de Laure Berthaud dans la série Engrenage pendant 15 ans.

Ce rôle, elle le doit d'ailleurs, quelque part, à son ancien époux Clovis Cornillac. Il était parvenu à la convaincre d'accepter l'aventure alors qu'elle était en pleine tournée de théâtre au Québec... et cette décision était sans doute la bonne ! Bien sûr, ces deux-là n'étaient pas liés que par l'amour du jeu et des caméras. Ils ont également eu deux filles ensemble en 2001, des jumelles prénommées Lily et Alice qui ont désormais 21 ans. Le temps file, c'est une certitude. Sur les réseaux sociaux, l'une d'elle a privatisé son compte, mais l'autre ose se dévoiler au grand jour. La beauté en héritage...

Je ne sais pas si de mon côté j'accepterais

Clovis Cornillac et Caroline Proust sont restés proches par la force des choses, pour l'éducation de leurs filles. Mariés en 1994, ils se sont finalement séparés en 2010. Aujourd'hui, le comédien de 53 ans est uni, face à l'Eternel, à Lilou Fogli, qu'il a fait tourner dans ses films Un peu, beaucoup, aveuglément, dans Belle et Sébastien 3 et récemment C'est magnifique, en 2021. Les tourtereaux ont complété la famille ensemble puisqu'ils ont eu un petit garçon baptisé Nino, né le 28 mai 2013. Impossible de savoir, en revanche, qui des trois prendra tôt ou tard la relève pour devenir actrice ou acteur. "Je ne sais pas si de mon côté j'accepterais, expliquait-il d'ailleurs dans les colonnes de Télé 7 Jours en 2014. Égoïstement, j'aimerais que mes enfants aient d'autres envies pour m'ouvrir à d'autres choses..."