"Elle allait se barrer" : Louis Bertignac sans filtre sur Laetitia, sa femme de 34 ans sa cadette

Tout au long de sa vie, Louis Bertignac a vécu de belles histoires d'amour. Avec la chanteuse Valérie Lagrange, sa camarade du groupe Téléphone Corine Marienneau ou encore la superbe Carla Bruni. Mais la femme de sa vie n'est pas chanteuse. En effet, Laetitia, à qui il a dit "oui" l'été dernier, est différente à bien des égards des femmes fréquentées par le musicien de 68 ans dans le passé. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que le couple coule des jours heureux depuis plus de 10 ans maintenant.

À l'occasion de la sortie le 28 avril 2022 de son autobiographie baptisée Jolie petite histoire (éd. Le Cherche-Midi), Louis Bertignac se livre sans filtre dans les colonnes du magazine Paris Match. Il y évoque ainsi sa relation avec sa moitié, de 34 ans sa cadette. "Je la croise juste avant The Voice, je la trouve mignonne, cool et tendre. Elle a eu un truc qu'aucune fille n'avait eu avec moi : elle m'a aimé comme personne ne m'avait jamais aimé. Elle avait beau être si jeune, elle savait que je serais son mec, se souvient-il. C'est elle qui m'a choisi et j'ai laissé faire les choses."

L'ex-coach du télé-crochet de TF1 s'est laissé porter par cette histoire. Surtout qu'il n'a pas de suite eu des papillons dans le ventre... "Au début, ce n'était pas l'amour fou. Je n'ai pas succombé à un coup de foudre. Peut-être que j'avais peur de me planter, que je n'étais pas en état de tomber amoureux, confie-t-il. Et maintenant je me rends compte que ça a été l'inverse de mes histoires précédentes. D'habitude, je suis instantanément 'in love' puis tout s'écroule. Là, plus ça va, plus je l'aime, plus je la trouve belle."

Je me vois bien mourir dans ses bras

Fou de sa jolie Laetitia, Louis Bertignac avoue avoir fait des concessions pour la garder auprès de lui. Comme céder à son envie de maternité. En novembre 2016, le couple a accueilli Jack. Lui était déjà papa de Lola (née en 2004) et Lili (née en 2007), toutes les deux fruits de sa relation avec son ex-compagne Julie. "Je pensais en avoir terminé avec la paternité, avoue-t-il alors. J'ai souvent dit non à Laetitia quand elle me parlait d'enfant. Mais j'ai compris que si je continuais à m'entêter, elle allait se barrer. Jack est arrivé il y a bientôt six ans. Il perdra peut-être son papa avant ses 20 ans, mais je ne voulais pas gâcher cette histoire merveilleuse. Et je ne regrette rien."

Aujourd'hui, le rockeur évoque "le début d'une vraie vie, une vie majuscule" auprès de Laetitia. Et d'ajouter : "Même si demain est la grande inconnue, je me vois bien mourir dans ses bras." Il faut dire que tout roule pour les amoureux qui forment même une famille recomposée avec les premières filles de la star. "Elles ont rencontré Laetitia, on s'est pris dans les bras et j'ai compris qu'elles ne m'oublieraient jamais", déclare Louis Bertignac, visiblement plus épanoui que jamais.

L'interview de Louis Bertignac est à retrouver en intégralité dans Paris Match, en kiosques ce jeudi 21 avril 2022.