Mélanie Laurent et Clotilde Courau, atouts sensuels et rock du Festival de Cannes

Il y avait du beau monde pour la montée des marches du film The French Dispatch ! Lundi 12 juillet 2021, c'était au tour du populaire réalisateur Wes Anderson de fouler le tapis rouge du Festival de Cannes pour présenter son nouveau film. Le charismatique Benicio Del Toro, les Français Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot et Lyna Khoudri, Adrien Brody, l'hypnotique Tilda Swinton, le charmant Timothée Chalamet, l'incontournable Bill Murray, le renommé Alexandre Desplat, le caméléon Owen Wilson... En plus d'un casting cinq étoiles réuni au grand complet, d'autres célèbres personnalités ont enfilé leur tenue de soirée pour assister à la projection de cette comédie, qui sortira au cinéma le 27 octobre prochain.

Membre du jury de cette 74e édition du Festival de Cannes, Mélanie Laurent a fait son retour sur le red carpet. Après s'être déjà illustrée en robe de vestale rouge, en jupon à strass turquoise ou en costume noir et talons hauts, la comédienne et réalisatrice de 38 ans a cette fois-ci misé sur une robe bustier fendue argentée mettant en valeur sa taille et son décolleté. La Française a notamment affiché sa jolie complicité avec l'Américaine Maggie Gyllenhaal, autre membre du jury cette année.

De son côté, c'est bien entourée que Clotilde Courau a fait sa montée des marches du Palais des festivals, bras dessus bras dessous avec le reste de l'équipe du film The Heroics, également présenté hier soir : Patrick D'Assumçao, François Créton, Maxime Roy, Roméo Créton et Clara Ponsot. Pour ce nouveau tapis rouge, la princesse de Venise et de Piémont a misé sur une combinaison tout en découpes et détails ajourés pailletés. Le noir est sans conteste sa couleur de prédilection cette année, après avoir déjà opté pour des looks monochromes lors de la projection du film Benedetta avec Virginie Efira, le 9 juillet, ou encore lors de la soirée Women in Motion organisée dimanche.

Lundi soir, la maîtresse de cérémonie Doria Tillier, Camélia Jordana, Julian Perretta et sa fiancée, Christian Louboutin, le top Natasha Poly, Elsa Zylberstein ou encore Oliver Stone étaient également de la partie. S'il y en a une qui n'a pas manqué d'attirer l'attention des photographes, c'est bien la présidente du jury Caméra d'or : Mélanie Thierry a en effet laissé voir sa poitrine dans une robe Dior en voile transparent...