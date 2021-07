Cannes 2021 : Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton, l'amour passion au Festival

Julian Perretta et Kambree Dalton s'aiment et l'ont fait savoir ! Sur la Croisette, les tourtereaux se sont embrassés amoureusement devant les photographes, lundi 12 juillet, à l'occasion de la montée des marches du film The French Dispatch de Wes Anderson. Le musicien britannique, qui s'est fait connaître grâce à ses tubes Wonder Why et Stitch Me Up en 2010 avant de se faire plus discret et de collaborer avec des artistes comme Rita Ora ou Ed Sheeran, a fait forte impression. Costume rouge vif et tatouages sur les mains, le bellâtre de 32 ans aux allures de rockeur n'avait d'yeux que pour sa chérie, Kambree Dalton, qui virevoltait dans sa robe fendue au niveau du haut des cuisses et lui tenait la main, tout en souriant.

La jolie brune aux yeux bleus est mannequin de profession et montre volontiers sa plastique de rêve et son amoureux à ses abonnés. Si l'on ne sait pas depuis quand le jeune couple s'est formé, on sait qu'il ne compte pas se séparer de si tôt ! En effet, Julian Perretta a fait sa demande à Kambree Dalton !