Diaporama Cannes 2021 : Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton, l'amour passion au Festival

1 / 23 Cannes 2021 : Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton, l'amour passion au Festival

2 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

3 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

4 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

6 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

7 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

8 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

9 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

10 / 23 Julian Perretta - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Rachid Bellak / Bestimage





11 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





12 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film " The French Dispatch" lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage





13 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - People à l'évènement "Les Brunchs du Shelby" by Brahim Zaibat et Noam Chouat au Concorde Atlantique à Paris, le 13 juin 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

14 / 23 Kambree Dalton et Julian Perretta. Novembre 2020

15 / 23 Kambree Dalton et Julian Perretta à St-Tropez. Octobre 2020

16 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - People à l'évènement "Les Brunchs du Shelby" by Brahim Zaibat et Noam Chouat au Concorde Atlantique à Paris, le 13 juin 2021. © Rachid Bellak/Bestimage

17 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Daton. Janvier 2021

18 / 23 Julian Perretta lors de la 18ème cérémonie des "NRJ Music Awards" au Palais des Festivals à Cannes, le 12 novembre 2016. © Rachid Bellak/Bestimage

19 / 23 Julian Perretta et Kambree Dalton à Saint-Tropez. Mars 2021

20 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film « The French Dispatch» lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Red carpet for the movie « The French Dispatch » during the 74th Cannes International Film festival. On July 12th 2021

21 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film « The French Dispatch» lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Red carpet for the movie « The French Dispatch » during the 74th Cannes International Film festival. On July 12th 2021

22 / 23 Julian Perretta et sa fiancée Kambree Dalton - Montée des marches du film « The French Dispatch» lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 12 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Red carpet for the movie « The French Dispatch » during the 74th Cannes International Film festival. On July 12th 2021