Benoît Magimel grand vainqueur, Laurie Cholewa épaule nue à la Cérémonie des Lumières 2022

L'année 2022 sera bercée de cinéma, qu'on le veuille ou non ! Le 17 janvier 2022, alors que le Festival de l'Alpe d'Huez ouvrait ses portes, le gratin du septième art s'est regroupé, non pas en Isère, mais un peu plus au nord, pour assister à la 27e édition de la Cérémonie des Lumières. Chaque année, cet évènement culturel est considéré comme un pronostic approximatif des César et, en 2021, c'est Josep et Eté 85 qui avaient reçu le plus de récompenses.

C'est Laurie Cholewa qui s'est chargée de présenter cette 27e édition de la cérémonie des Lumières, diffusée en clair sur Canal+, dans une sublime robe ØUD PARIS laissant apparaître une épaule. Accompagnée des correspondants de l'Académie des Lumières, l'épouse de Greg Lévi a distribué, à tour de bras, les trophées créés en cette occasion par la Monnaie de Paris. Et les grands gagnants sont...