Laurie Cholewa avec son mari Greg Lévi, JoeyStarr en grande forme pour Suprêmes

Le tout-Paris s'est donné rendez-vous au Grand Rex, à Paris pour l'avant-première du film Suprêmes d'Audrey Estrougo. Le biopic, qui retrace la naissance et les débuts du mythique groupe de rap NTM, originaire de la Seine-Saint-Denis, a été projeté dans la salle de cinéma le 17 novembre, en présence de l'équipe du film. Plusieurs stars du cinéma, de la mode et de la télévision étaient également présentes à l'instar de l'animatrice Laurie Cholewa, qui était accompagnée de son mari Greg Lévi, des humoristes Kevin Razy et Claudia Tagbo.

On a pu également croiser les comédiennes Romane Bohringer, Alice David et Eye Haidara. Raphaël Personnaz était aussi présent, tout comme Elie Chouraqui, venu encourager son fils César, qui joue le rôle de Franck Chevalier, l'un des managers du groupe NTM. Ce dernier était d'ailleurs présent ce soir-là.

Sandor Funtek, le compagnon de Chloé Jouannet et Théo Christine, les deux stars du film, ne pouvaient pas rater cet évènement. Le premier, qui incarne Bruno Lopes alias Kool Shen, était au bras d'Alice Belaïdi et le second, qui prête ses traits à Didier Morville aka JoeyStarr, était également présent, entouré d'amis.

JoeyStarr a retrouvé son acolyte de toujours, DJ Cut Killer, qui a composé la musique du long-métrage. L'acteur et auteur a posé avec la réalisatrice Audrey Estrougo et a pris un petit bain de foule. Il s'est aussi amusé à signé des autographes et prendre des photos avec ses fans, très nombreux pour cette projection. Kool Shen, qui est en froid depuis des années avec son ancien binôme, ne s'est pas montré.

Le film Suprêmes a été présenté au Festival de Cannes 2021, en séance de Minuit. Nul doute que les fans de NTM retrouveront avec plaisir la nostalgie des années 1990 et découvriront la génèse de l'un des plus grand groupe de rap français.