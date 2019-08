Laurie Cholewa : Ses vacances en Corse avec son compagnon et leur fille Rose

Dans la soirée du 8 août 2019, Laurie Cholewa était de sortie à Calvi, en Haute-Corse, avec son compagnon et sa fille Rose. "Alors on sort !", indique-t-elle sur Instagram. Munis de leur poussette, les jeunes parents se sont baladés dans les rues animées de Calvi, s'arrêtant sur le port pour admirer la vue. Après cette promenade, la présentatrice de Tchi tcha s'est accordé une petite glace, dont on ne connaîtra jamais le parfum. Cette story se clôture par une superbe photo de Laurie Cholewa et de son compagnon, Greg Levy, enlacés.