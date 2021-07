Cannes 2021 : Chloé Jouannet soutient son compagnon Sandor Funtek, Joeystarr looké

Star du biopic Suprêmes présenté en séance de minuit lors du 74e édition du Festival de Cannes, Sandor Funtek a pu compter sur le soutien de sa compagne Chloé Jouannet.

Radieuse dans une longue robe noire ornée de diamants colorés au niveau de la poitrine, l'actrice de ans 23 et fille d'Alexandra Lamy a défilé sur le red carpet de la Croisette non loin de toute l'équipe du film qui retrace les débuts du groupe NTM entre 1988 et 1992. Théo Christine interprète JoeyStarr et Sandor Funtek incarne Kool Shen dans ce nouveau long-métrage réalisé par Audrey Estrougo. Pour rappel, Sandor a déjà joué dans deux films ayant obtenu la Palme d'Or, en 2013 avec La Vie d'Adèle et en 2015 avec Dheepan. Très fier, l'acteur de 31 ans était habillé d'un smoking en satin noir et a posé à côté de Joeystarr, très looké avec un costume gris au motif Prince de Galles associé à des boots rock à lacets flashys.

Il faut dire que le rappeur de 53 ans a enchaîné les styles depuis son arrivée sur la Croisette. Vêtu d'une chemise hawaïenne et d'un short cargo lors du photocall du film Cette musique ne joue pour personne, dans lequel il donne la réplique à Valeria Bruni Tedeschi, François Damiens, Vanessa Paradis ou encore Ramzy Bedia, Joeystarr avait choisi un costume rose fuschia fluo Lanvin lors de son premier tapis rouge. Pour accompagner ce look très ressemblant avec celui du Président du jury Spike Lee lors de la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, le rappeur avait opté pour des lunettes et un bonnet roses. Comme quoi, même Joeystarr peut parfois voir la vie... en rose !