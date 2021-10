Jake Gyllenhaal en couple avec une Française canon : "Je l'aime tellement"

Au fil des années, Jake Gyllenhaal et Jeanne Cadieu sont restés extrêmement discrets. Rarement apparus ensemble sur tapis rouge, l'acteur américain et le mannequin français ont toujours mis un point d'honneur à ce que leur vie privée soit respectée. Lors d'une interview à l'émission de radio The Howard Stern Show, de la radio Sirius XM, il a évoqué cette relation qu'il chérit tant. De rares confidences.

"Tout ce que je veux, c'est être un bon mari et un bon père. C'est vraiment ce que je veux et maintenant j'ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière, pour lesquelles je me sens bien. Je peux dire ça confortablement. Je ne sais pas si j'aurais été capable de dire ça avant", a expliqué Jake Gyllenhaal, désormais âgé de 40 ans.

Questionné sur Jeanne Cadieu, l'acteur de Zodiac s'est émerveillé. "Je l'aime très fort et elle est vraiment une bonne personne", a-t-il confié. Le mannequin signé chez Elite fait déjà partie intégrante de la famille Gyllenhaal. "Ma soeur [Maggie Gyllenhaal, NDLR] l'a attrapé et l'a poussée sur ce tapis rouge... Je me suis dit 'oui, c'est ma famille'", s'est souvenu l'acteur. En effet, le 29 septembre dernier, Jake Gyllenhaal a foulé le photocall du film The Lost Daughter lors du New York Film Festival au bras de sa compagne et de sa soeur Maggie, venue avec son mari Peter Sarsgaard.