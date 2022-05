Sophie Marceau divine, Elsa Zylberstein décolletée, Diane Kruger époustouflante... battle de robes rouges à Cannes

Invitées sur la Croisette pour découvrir le nouveau film de Louis Garrel, L'Innocent, plusieurs actrices et personnalités du cinéma ont choisi la couleur emblématique de l'amour et de la passion : le rouge. Très sexy, Elsa Zylberstein s'est ainsi rendue sur la Croisette avec une robe fendue pailletée couleur cerise avec pochette et talons assortis. Rayonnante, Sophie Marceau a illuminé le tapis rouge du palais des Festivals avec une longue robe bustier rouge accompagnée d'une cape à ficelle (accessoire très utile pour éviter les éventuels accidents sur le red carpet !). Actrice emblématique du cinéma français et du Festival de Cannes, la jolie brune était sublime et s'est montrée très complice de l'actrice Amira Casar.

Accompagnée de son compagnon Norman Reedus, Diane Kruger a choisi une époustouflante robe bouffante rouge carmin griffée Oscar de la Renta. Dos nu, elle laissait apparaitre sa vertigineuse chute de reins. Izabel Goulart a opté pour une combinaison associant un top bustier et un pantalon associé à une très longue traine en plumes rouges de la marque Ashi Studio SS22 Couture. Comble du chic, elle avait accompagné cette tenue avec des escarpins de la même tonalité.

Une soirée très spéciale puisque le Festival de Cannes célébrait son 75ème anniversaire en ce 24 mai 2022. L'équipe du film Les Crimes du futur de David Cronenberg était également présente devant le palais des Festivals où de nombreux invités étaient attendus pour admirer la nouvelle oeuvre cinématographique de Louis Garrel. "Plus de 700 invités de marque du monde entier, une centaine de réalisateurs, dont des primés bien sûr, un parterre d'acteurs et d'actrices", détaillait ainsi la journaliste Stéphanie Desjars, en direct de Cannes.

Le pitch du film L'Innocent ? "Quand Abel (interprété par Louis Garrel) apprend que sa mère Sylvie (jouée par Anouk Grinberg), la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives...." Un film qui s'inspire de l'enfance du réalisateur Louis Garrel...