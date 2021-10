Diane Kruger : Robe rose et coiffure inédite, craquante pour une nuit à l'opéra

Ces derniers ont également vu passer Claire Danes ! L'actrice est arrivée au bras de son mari, Hugh Dancy. Les deux présidents d'honneur du gala du New York City Ballet ont échangé les regards tendres sur le red carpet. Eux aussi s'étaient mis sur leur 31, Claire enfilant une robe noire décolletée Narciso Rodriguez et Hugh Dancy un smoking noir avec noeud papillon.

L'actrice Laverne Cox (révélée par la série Orange Is The New Black), Kristen Chenoweth et le top model Hanne Gaby Odiele étaient également de la partie.

Au Lincoln Center, Diane Kruger a profité d'une soirée sans chéri ni enfant ! Norman Reedus et elle sont les parents d'une fille de bientôt 3 ans (en novembre prochain), dont le prénom n'est toujours pas connu. D'humeur nostalgique, Diane a récemment publié sur Instagram la photo d'une capture d'écran d'un appel vidéo à son compagnon. L'héroïne du film The Operative venait d'apprendre qu'elle était enceinte.

"Le moment où l'on a entendu son coeur battre pour la toute première fois et plus rien n'a jamais été pareil, a-t-elle commenté pour décrire cette image la montrant en larmes. Quelle joie de te voir grandir ma petite fille. Je t'aimerai toujours @bigbaldhead [Norman Reedus, NDLR] pour m'avoir donné ce petit ange et aussi pour avoir rendu ma vie tellement meilleure."