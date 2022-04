Thylane Blondeau amoureuse : câlins et grimaces au soleil avec son fiancé Benjamin Attal

Un petit détail repéré par leurs nombreux fans et qui signifie que cette fois, c'est du sérieux ! Leur histoire semble, de plus, validée par la mère de Thylane Blondeau, l'ancienne actrice et présentatrice Veronika Loubry, qui commente systématiquement les publications de sa fille ou de son gendre par des coeurs et des mots gentils.

Il y a une semaine, le jeune homme avait particulièrement marqué en faisant une véritable déclaration à sa fiancée pour ses 21 ans : "Bon anniversaire à mon amour, les mots ne peuvent exprimer à quel point je t'aime, et 10 photos ne sont pas suffisantes pour montrer au monde tous les moments incroyables que nous avons passé ensemble. Je ne peux pas être plus reconnaissant de tout le bonheur, la douceur et l'amour que tu as apporté dans ma vie".