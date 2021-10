Thylane Blondeau opérée en urgence : sa maman Véronika Loubry raconte l'enfer et la peur

Le 17 octobre 2021, Thylane Blondeau surprenait ses followers en postant une photo d'elle en blouse sur un lit d'hôpital. La jeune femme âgée de 20 ans révélait alors avoir discrètement été opérée en urgence suite à de fortes douleurs dans l'estomac. Elle évoquait un kyste ayant explosé, mal diagnostiqué par les médecins.... Sa maman, Véronika Loubry, donne plus de détails sur le parcours médical du jeune mannequin passée à côté du pire.

Sur Instagram, Véronika Loubry a partagé quelques photos du passage à l'hôpital - à la Clinique de la Muette dans le 16e arrondissement de Paris - de sa fille et se livre avec une émotion mêlée à un brin de colère en légende. "Ballotée pendant 1 an entre gynécologues et 4 centres de radiologie à Paris où TOUS répondaient 'c'est dans votre tête cette douleur ne vous inquiétez pas'. Des douleurs de plus en plus rapprochées et fortes jusqu'à ton passage aux urgences gynécologiques à Paris mardi dernier jusqu'à 2 h du matin et un verdict habituel ! 'Revenez dans 3 mois il y a un kyste rien de grave', on te laisse sortir ; et toi tu penses que c'est dans ta tête...", précise-t-elle d'abord pour rappeler le contexte autour de l'état de santé de Thylane.

Véronika Loubry, qui réside d'ordinaire dans le Sud de la France et est remontée sur Paris pour être auprès de sa fille, ajoute ensuite : "Et puis mercredi dernier (enfin...) un super gynéco dit : 'Il faut faire un IRM urgent dès demain (...) Si je ne l'opère pas tout de suite elle va perdre son ovaire il est en torsion total et son kyste va se rompre.' Voilà, nous y sommes... tu as peur et moi aussi mais je ne te dis rien évidemment je suis une maman. Tu pars au bloc je tiens ta petite main (...) l'ascenseur se ferme et derrière mes lunettes je pleure je voudrais que l'on m'opère moi (comme toutes les mamans). 1 h après tu remontes et je sais que tu n'auras plus mal plus jamais mal... c'est fini."