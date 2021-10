Thylane Blondeau opérée d'urgence, les médecins ne la croyaient pas : "J'avais l'impression d'être folle"

Après la prise de parole d'Olivier Rousteing, Thylane Blondeau s'est décidée à évoquer publiquement son parcours médical. Dans une publication Instagram datée du dimanche 17 octobre 2021, le mannequin français de 20 ans a expliqué avoir souffert d'un kyste ovarien qui a "explosé" dans son estomac, nécessitant une hospitalisation et une opération. La jeune femme dénonce également le comportement des médecins ayant mal diagnostiqué son kyste, ne croyant pas à ses douleurs extrêmes.

"Il y a un an, j'ai subi une opération d'urgence après l'exposition d'un kyste ovarien à l'estomac. Trois mois après, mon ventre me faisait encore très mal. Tout le monde (et moi aussi) pensait que que c'était à cause de l'opération. J'ai vu trois gynécologues et quatre centres de radiologie à Paris, qui m'ont dit : 'Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien c'est dans votre tête. Il y a quatre jours, je suis allée aux urgences parce que mon ventre me faisait tellement mal que je ne pouvais plus le supporter. Ils ont dit que tout allait bien, que c'était un petit kyste à checker dans 2/3 mois", raconte Thylane Blondeau sur le réseau social.

Après ce parcours du combattant, la jeune femme se rend chez un professionnel, qui a décelé un kyste de 5,6 centimètres qui touchait son ovaire. Directement après les résultats d'un IRM passé en urgence, Thylane Blondeau a été opérée d'urgence.