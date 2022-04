Thylane Blondeau amoureuse : fougueux bisou de son fiancé Benjamin pour ses 21 ans

Véronika Loubry et sa fille Thylane Blondeau ont toujours été très proches et fusionnelles. Benjamin Attal n'avait donc d'autres choix que d'être validé par belle-maman avant de se jeter à l'eau et de demander sa chérie en mariage. Les amoureux n'ont pas fait d'annonce officielle quant à leurs fiançailles. Seuls les plus observateurs ont pu déceler le nouvel émoji bague qui figurait dans les biographies Instagram des tourtereaux dès le mois d'octobre 2021. Dans quelque temps, Thylane et Benjamin devraient donc se dire 'oui' devant leurs amis et leurs deux familles pour une journée qui restera à jamais gravée dans leur mémoire.

Avant de rencontrer l'homme de sa vie, Thylane Blondeau a connu plusieurs hommes parmi lesquels Raphaël Le Friant, fils du DJ Bob Sinclar mais aussi Oscar, fils de Christian Bimes, ex-président de la Fédération française de tennis. Le mannequin a également partagé la vie du DJ Milane Meritte. Depuis janvier 2021, elle roucoule donc dans les bras de Benjamin Attal. Une romance d'à peine plus d'un an que les principaux intéressés veulent déjà voir durer toute la vie. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite !