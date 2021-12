Bob Sinclar en soirée avec son fils Raphaël, son charmant double... plus grand que lui !

Père et fils sont toujours aussi complices ! Mercredi 29 décembre 2021, sur l'île de Saint-Barthélémy, Bob Sinclar a pris part à la soirée caritative LuisaViaRoma en faveur de l'UNICEF. Tout sourire et bien bronzé en plein mois de décembre, le DJ français de 52 ans a pris la pose devant les photographes en compagnie de son fils Raphaël. Le moins qu'on puisse dire est que le jeune homme de 21 ans a bien grandi...

Un même style vestimentaire à la cool, la même crinière et le même sourire Colgate : père et fils se ressemblent de plus en plus. Raphaël semble même avoir hérité du goût de son père pour les photos torse nu, abdos en avant, si l'on en croit son compte Instagram bien fourni. De son mariage passé avec Ingrid, qui s'est terminé en en 2018, Christophe Le Friant (de son vrai nom) a également une fille, Paloma (18 ans, qui a brillé par son absence mercredi soir.

Elle a donc manqué l'occasion de passer la soirée avec l'autre star de ce gala de bienfaisance : la populaire chanteuse Dua Lipa, qui s'est illustrée sur le photocall en robe fluo et transparente Stella McCartney (voir diaporama). L'interprète de Dont' Start Now s'est également produite sur scène, pour le plus grand plaisir des quelques chanceux convives.