Bob Sinclar nu sur Instagram : trombinoscope de ses photos les plus hot

Régulièrement, c'est l'incendie sur Instagram. La faute aux photos plus que brûlantes de Bob Sinclar. Que ce soit l'hiver dans un jacuzzi, ou l'été dans un champ du Sud de la France, le DJ français semble plus que fier de son corps de rêve. Il faut dire que peu de quinquagénaires peuvent se targuer d'avoir un pack de six abdominaux distincts.

Souvent entièrement nu, au mieux vêtu d'un slip ou cachant son intimité avec ce qui lui passe sous la main, Bob Sinclar multiplie les clichés sexy, pour le plus plus grand plaisir de ses 700 000 abonnés. De son vrai nom, Christophe Le Friant, le musicien français est en plus tout ça tout récemment célibataire.

En février 2019, son ancienne épouse, Ingrid Aleman officialisait leur divorce en posant avec son nouveau compagnon. Mariés pendant près de vingt ans, ils avaient accueilli ensemble deux beaux enfants : Raphaël et Paloma, tous deux adolescents.

Pendant le confinement, Bob Sinclar faisait partie de ces artistes qui ont assuré plusieurs live, en ligne. Avec les mesures liées au Covid-19, c'est tout ce qu'il peut faire pour pratiquer son art. "Peut-être que nous pourrons nous produire à la fin de l'été dans des petits clubs de 300 à 400 personnes. Nous restons à l'affût de la moindre information. Mais à titre personnel, cette petite pause ne me dérange pas. Bien au contraire. Je tourne depuis plus de vingt ans, à raison de 100 dates par année. Cette période sans scène m'a permis de m'exprimer de manière différente, et de me réinventer", avait-il expliqué lors d'une interview à CNews, en mai dernier.