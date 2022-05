Veronika Loubry pose avec son fils : Ayrton a bien grandi !

Toutes les mamans étaient à l'honneur, dimanche 29 mai, à l'occasion de la fête des Mères. C'était notamment le cas de Veronika Loubry, qui a partagé sur Instagram une photo d'elle en compagnie de ses deux enfants Thylane et Ayrton, fruits de sa relation avec l'ancien footballeur Patrick Blondeau. "Bonne fête à toutes les mamans... Bonne fête mes instaAmies", peut-on lire en commentaire.

Si sa fille Thylane Blondeau est habituée à être exposée et médiatisée en raison de son statut de mannequin international, son fils Ayrton, en revanche, l'est beaucoup moins. Appelé ainsi en hommage à l'ancien et très célèbre pilote automobile Ayrton Senna, il n'apparaît que très rarement aux côtés de sa maman et de sa soeur sur les réseaux sociaux. Un garçon très discret, qui évolue tranquillement dans son coin, et qui grandit surtout très vite, puisqu'il a déjà 15 ans. Jusqu'ici on était habitué à voir des photos de lui plutôt en tant qu'enfant. Il fêtait le 20 mai dernier son anniversaire. Sa mère lui a adressé un message sur Instagram. "Happy bday mon fils d'amour

15 ans de bonheur.. Je te souhaite le meilleur je t'aime tellement fort mon grand garçon" a t-elle écrit à son fils. Un texte accompagné d'une série de photos dans laquelle on peut remarquer l'évolution physique d'Ayrton entre la première et la dernière photo.