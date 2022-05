"Merci mon amoureux" : Folle amoureuse de Gérard, Véronika Loubry célèbre un anniversaire important

Remerciant "son amoureux" d'avoir croisé son chemin, elle finit sur une jolie note : "Il est magnifique ce puzzle...". Une belle déclaration pour celle qui avait expliqué qu'après sa rupture avec Patrick Blondeau, le père de ses enfants, Thylane et Ayrton, Gérard avait "rallumé la flamme". Une belle confession faite il y a un an, dans les colonnes de Gala.

"Je ne me consacrais qu'à l'éducation de mes enfants, j'avais oublié que je pouvais être une femme", avait-elle raconté. "Et puis un jour, il a rallumé la flamme et m'a dit : 'Cette autre partie de notre vie, on va la faire ensemble.'". Une phrase qui l'avait séduite et un amoureux qui continue de la combler de bonheur au quotidien.

Tous les deux vivent en effet dans une magnifique villa du Sud de la France où ils réunissent souvent leur famille recomposée : Gérard Kadoche est papa de deux grandes filles et déjà grand-père. Véronika Loubry, quant à elle, a eu deux enfants avec son ex-mari : Thylane, qui, à 21 ans, est déjà une mannequin accomplie et potentiellement fiancée à son petit ami Ben Attal, et son petit frère Ayrton, 15 ans, plus discret.