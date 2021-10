Thylane Blondeau change de coiffure, elle opte pour une nouvelle couleur très flashy !

A peine descendue des catwalks de la capitale, Thylane Blondeau s'est offert une petite folie capillaire. Alors que la Fashion Week parisienne a plié bagages, et que la jeune beauté n'a pour l'heure plus d'obligation professionnelle ni de défilé prévu - elle a participé à l'Etam Live Show édition 2021 il y a quelques jours -, la fille de Veronika Loubry a totalement changé de look en optant pour une jolie chevelure rose. C'est sur son compte Instagram qu'elle a révélé le résultat à l'aide de deux photographies : l'une sur laquelle elle prend la pose avec son nouveau sac à main favori, griffé Fendi, l'autre un selfie sur lequel elle grimace.

Thylane Blondeau a pourtant tout pour voir la vie en rose ! Outre ses collaborations et ses réussites côté carrière, la jeune femme de 20 ans a également des étoiles dans les yeux au quotidien. En couple avec un certain Benjamin Attal - rien à voir avec l'acteur et fils de Charlotte Gainsbourg -, elle a fini par dire "oui" à son chéri, qui la demandait en mariage. Pour annoncer la bonne nouvelle, le mannequin avait opté pour la sobriété en modifiant simplement sa bio sur Instagram. Elle avait inscrit le mot "engaged" - "fiancée" - avec un petit coeur... un signe qui ne trompe pas, bien que la mention ait disparu depuis.