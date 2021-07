Véronika Loubry sublime en maillot de bain : une très rare image pour la beauté, rongée par la pudeur !

Je ne me consacrais qu'à l'éducation de mes enfants

Véronika Loubry avait un peu oublié sa féminité brûlante quand elle était devenue maman, puis encore un peu plus après s'être séparée du footballeur Patrick Blondeau. Heureusement, Gérard Kadoche, son chéri actuel - avec qui elle vit à Aix-en-Provence -, a su lui redonner confiance et sensualité. "Je ne me consacrais qu'à l'éducation de mes enfants, j'avais oublié que je pouvais être une femme, expliquait l'ambassadrice d'hôtels de luxe dans les colonnes du magazine Gala. Et puis un jour, il a rallumé la flamme et m'a dit : 'Cette autre partie de notre vie, on va la faire ensemble.' Au début, la peur est là. Je n'ai pas eu beaucoup d'amoureux, je suis la fille d'un seul homme. A partir d'un certain âge, le corps n'est plus le même. J'ai douté qu'un si bel homme s'intéresse à moi. Et il est tombé amoureux de moi." Voilà qui explique qu'elle se soit plongée, tête la première, dans cette jolie histoire...